Covid Toscana, i contagi di oggi per comune (Di venerdì 31 dicembre 2021) Conoscere il tasso di incidenza giornaliero ogni centomila abitanti è utile perché spiega se un certo numero di casi (magari apparentemente pochi, anche solo due o tre) sia da considerare elevato per ... Leggi su lanazione (Di venerdì 31 dicembre 2021) Conoscere il tasso di incidenza giornaliero ogni centomila abitanti è utile perché spiega se un certo numero di casi (magari apparentemente pochi, anche solo due o tre) sia da considerare elevato per ...

Advertising

GiovaQuez : Anche in Toscana, Piemonte, Umbria, Abruzzo e Lombardia il test antigenico rapido positivo non dovrà più essere con… - rtl1025 : ??? 'Faccio appello al #Governo, in vista delle decisioni che prenderà domani, affinché vada verso quello che per il… - GiaPettinelli : Covid: Toscana, 16.886 nuovi positivi in un giorno - Toscana - - infoitinterno : Covid Toscana, il bollettino di Capodanno: 16.886 nuovi contagiati, ed è un altro record - telodogratis : Covid oggi Toscana, 16.686 contagi: bollettino 31 dicembre -