Covid, la Roma trema: alcuni positivi al tampone rapido e un 'no vax' nella rosa (Di venerdì 31 dicembre 2021) Oggi alle 12 è fissata la ripresa degli allenamenti della Roma Trigoria, ma Jose Mourinho tiene il fiato sospeso. Ieri, infatti, c'è stato il giro di tamponi molecolari e per questa mattina sono ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 31 dicembre 2021) Oggi alle 12 è fissata la ripresa degli allenamenti dellaTrigoria, ma Jose Mourinho tiene il fiato sospeso. Ieri, infatti, c'è stato il giro di tamponi molecolari e per questa mattina sono ...

Advertising

Roma : Annullata la gara podistica 'We Run Rome' per motivi di sicurezza e contrasto alla diffusione del Covid-19. L'event… - InfoAtac : #info #atac - Sino al 31 marzo 2022 per viaggiare sulla rete di trasporto pubblico è obbligatorio avere una mascher… - Agenzia_Italia : Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha firmato l'ordinanza dopo la richiesta della Asl. All'evento, che era in p… - eltwittatore : RT @def87_v: Nei primi anni del 900 la tubercolosi uccideva 600 mila persone l’anno. Furono creati 61 ospedali tra cui lo Spallanzani a Rom… - PicenusPrimus : RT @def87_v: Nei primi anni del 900 la tubercolosi uccideva 600 mila persone l’anno. Furono creati 61 ospedali tra cui lo Spallanzani a Rom… -