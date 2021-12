Ciclismo | Wout van Aert | “Ho cercato di vincere facendo meno fatica possibile”

(Di venerdì 31 dicembre 2021)vanesprime la propria opinione dopo il sesto successo consecutivo nella stagione 2021-2022 di ciclocross. Il belga si è imposto anche nell’X2O Badkamers Trophy, evento che si è tenuto nei pressi della cittadina di Loenhout L’atleta della Jumbo-Visma ha preceduto all’arrivo i connazionali Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen – Bingoal) e Toons (Baloise Trek Lions), rispettivamente secondo e terzo a +14 e +27 secondi dal tre volte campione del mondo. Il 27enne fiammingo ha commentato alla stampa come riporta “Cyclingnews.com”: “Sono contento di questo successo. Hodivisto il forte vento. Per questa ragione ho spinto solo nel finale”., Koen Bouwman: ...

Advertising

cyclingoo : ?? Jumbo-Visma, Wout Van Aert ancora non si esprime sui Mondiali di Ciclocross: “Decideremo dopo i Campionati Nazion… - sportface2016 : #Ciclocross | Il belga Wout #VanAert trionfa nella tappa di #Dendermonde: 'Gran vittoria' -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Wout

OA Sport

Cinque gare, cinque successi. Questa è l'incredibile serie diVan Aert che dal trionfo di ventiquattrore fa in Coppa del Mondo, ha replicato da campione oggi ...Viganò Leggi i commenti: ...L'olandese si è dovuto arrendere avan Aert dopo un bel duello nei primi quattro giri. " Sono felice. Questa prestazione è stata in linea con le mie aspettative. È andato abbastanza bene l'...Wout van Aert esprime la propria opinione dopo il sesto successo consecutivo nella stagione 2021-2022 di ciclocross. Il belga si è imposto anche nell'X2O Badkamers Trophy, evento che si è tenuto nei p ...La resaca de 2021, los fichajes del mercado, las promesas, los recorridos y las aspiraciones. Son muchos los aspectos a detallar antes de un nuevo curso ciclista. 2022 arrancará co ...