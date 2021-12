Atalanta, Musso è uno dei tesserati positivi al Covid: la conferma della fidanzata su Instagram (Di venerdì 31 dicembre 2021) Anna Ariaudo, la fidanzata del portiere dell’Atalanta, Juan Musso, ha risposto su Instagram ai suoi followers ad alcune domanda. Nel farlo, la stessa ha spiegato che passerà il suo Capodanno in quarantena. Appare ovvio quindi, soprattutto dopo la condivisione di una foto che ritrai i due insieme, che a risultare positivo al Covid nelle scorse ore per la Dea, è stato proprio Musso. Un altro indizio, si può riscontrare in una foto con didascalia postata dallo stesso calciatore: “È ora di salutare il 2021. Il sogno compiuto di alzare la Coppa America, gli ultimi momenti all’Udinese e il passaggio all’Atalanta. Il tutto nel mezzo di una pandemia che non si placa e che ci obbliga a rispettare il dolore di chi ha perso i propri cari. Resto circondato dall’affetto costante ... Leggi su sportface (Di venerdì 31 dicembre 2021) Anna Ariaudo, ladel portiere dell’, Juan, ha risposto suai suoi followers ad alcune domanda. Nel farlo, la stessa ha spiegato che passerà il suo Capodanno in quarantena. Appare ovvio quindi, soprattutto dopo la condivisione di una foto che ritrai i due insieme, che a risultare positivo alnelle scorse ore per la Dea, è stato proprio. Un altro indizio, si può riscontrare in una foto con didascalia postata dallo stesso calciatore: “È ora di salutare il 2021. Il sogno compiuto di alzare la Coppa America, gli ultimi momenti all’Udinese e il passaggio all’. Il tutto nel mezzo di una pandemia che non si placa e che ci obbliga a rispettare il dolore di chi ha perso i propri cari. Resto circondato dall’affetto costante ...

