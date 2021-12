“Allarme in Casa”. GF Vip: febbre, concorrenti malati. Scattano i tamponi: ansia al reality (Di venerdì 31 dicembre 2021) C’è grande preoccupazione al ‘GF Vip’, come hanno fatto notare anche moltissimi utenti soprattutto su Twitter. I concorrenti dell’edizione numero 6 del reality show non sono tutti in buone condizioni di salute, infatti diversi vipponi stanno accusando dei problemi di natura fisica. E per questa ragione la produzione sta comunque cercando di correre ai ripari e di capire e risolvere quanto prima questa problematica. Ma le segnalazioni si sprecano e si stanno facendo i nomi di coloro che non starebbero bene. A proposito di un altro aspetto da tenere d’occhio nel ‘GF Vip’, per quanto riguarda l’igiene Sophie Codegoni è stata ‘beccata’ a camminare spesso a piedi nudi per Casa. I fan hanno inoltre notato la pianta nera dei suoi piedi poggiati sul letto. Altro dettaglio colto anche in Nathalie Caldonazzo, che avrebbe poggiato i piedi sul ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 31 dicembre 2021) C’è grande preoccupazione al ‘GF Vip’, come hanno fatto notare anche moltissimi utenti soprattutto su Twitter. Idell’edizione numero 6 delshow non sono tutti in buone condizioni di salute, infatti diversi vipponi stanno accusando dei problemi di natura fisica. E per questa ragione la produzione sta comunque cercando di correre ai ripari e di capire e risolvere quanto prima questa problematica. Ma le segnalazioni si sprecano e si stanno facendo i nomi di coloro che non starebbero bene. A proposito di un altro aspetto da tenere d’occhio nel ‘GF Vip’, per quanto riguarda l’igiene Sophie Codegoni è stata ‘beccata’ a camminare spesso a piedi nudi per. I fan hanno inoltre notato la pianta nera dei suoi piedi poggiati sul letto. Altro dettaglio colto anche in Nathalie Caldonazzo, che avrebbe poggiato i piedi sul ...

Advertising

rtl1025 : ?? Trovato morto in casa a #Roma l'attore #PaoloCalissano. Secondo una prima ipotesi, sarebbe deceduto per un mix d… - NicolaPorro : ?????? L’inquilino della Casa Bianca trema, ecco cosa sta succedendo???? - faustacu : RT @rtl1025: ?? Trovato morto in casa a #Roma l'attore #PaoloCalissano. Secondo una prima ipotesi, sarebbe deceduto per un mix di farmaci.… - VonInWonderland : Mia madre ha deciso di installare l’allarme a casa e ha messo il “din don” ogni volta che si apre la porta. Me sem… - salidaparallela : RT @ElioLannutti: Roma, trovato morto in casa l'attore Paolo Calissano Secondo una prima ipotesi, sarebbe deceduto per un mix di farmaci. A… -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme Casa Serie A, allarme Covid all'Inter: tra i positivi anche Edin Dzeko Ora però emergono preoccupazioni anche in casa Inter, dove nella giornata sono state rivelate le positività di tre giocatori della prima squadra, tra i quali anche Edin Dzeko. Dzeko, Cordaz e ...

Macerata, incendio in appartamento: due morti Due morti per un incendio in casa a Macerata. Le fiamme sono divampate questa mattina intorno alle 7 nell'appartamento di Alberto ... Sono stati i vicini a dare l'allarme quando hanno visto uscire del ...

30 migliori Sistema Di Allarme da acquistare secondo gli esperti nel 2021 pt agency news Addio a Paolo Calissano: sospetta overdose di psicofarmaci Paolo Calissano è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Roma: a dare l'allarme la compagna, che non riusciva a contattarlo da due giorni ...

Roma, trovato morto in casa l’attore Paolo Calissano Secondo una prima ipotesi si pensa a un'overdose di psicofarmaci, ritrovati in casa dell'attore. Si attende l'esame autoptico ...

Ora però emergono preoccupazioni anche inInter, dove nella giornata sono state rivelate le positività di tre giocatori della prima squadra, tra i quali anche Edin Dzeko. Dzeko, Cordaz e ...Due morti per un incendio ina Macerata. Le fiamme sono divampate questa mattina intorno alle 7 nell'appartamento di Alberto ... Sono stati i vicini a dare l'quando hanno visto uscire del ...Paolo Calissano è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Roma: a dare l'allarme la compagna, che non riusciva a contattarlo da due giorni ...Secondo una prima ipotesi si pensa a un'overdose di psicofarmaci, ritrovati in casa dell'attore. Si attende l'esame autoptico ...