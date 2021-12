Una vita anticipazioni: Felipe e Genoveva sequestrati, inizia l’incubo (Di giovedì 30 dicembre 2021) Vi avevamo detto che le puntate di Una vita in onda a fine dicembre sarebbero state imperdibili ed ecco che la story line che vede protagonisti Genoveva e Felipe entra nel vivo! Che cosa succederà nella prossima puntata di Una vita assolutamente da non perdere? Ve ne parliamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di domani, 31 dicembre 2021. Nel prossimo episodio ( in onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1297 di Acacias 38) vedremo Genoveva e Felipe in ripartenza dopo un piccolo imprevisto. I due non sanno però che ci sono dei banditi che stanno seguendo la macchina sulla quale viaggiano e che sembrano avere delle pessime intenzioni. Nel frattempo ad Acacias 38 Rosina e Liberto per l’ennesima volta discutono proprio su quello che sta ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 30 dicembre 2021) Vi avevamo detto che le puntate di Unain onda a fine dicembre sarebbero state imperdibili ed ecco che la story line che vede protagonistientra nel vivo! Che cosa succederà nella prossima puntata di Unaassolutamente da non perdere? Ve ne parliamo con leche ci rivelano la trama della puntata di domani, 31 dicembre 2021. Nel prossimo episodio ( in onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1297 di Acacias 38) vedremoin ripartenza dopo un piccolo imprevisto. I due non sanno però che ci sono dei banditi che stanno seguendo la macchina sulla quale viaggiano e che sembrano avere delle pessime intenzioni. Nel frattempo ad Acacias 38 Rosina e Liberto per l’ennesima volta discutono proprio su quello che sta ...

