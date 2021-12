Saman Abbas, esame su frammento osseo il 14 gennaio (Di giovedì 30 dicembre 2021) Sono previsti per il 14 gennaio prossimo gli accertamenti tecnici irripetibili sul frammento osseo che potrebbe appartenere a Saman Abbas. Il ritrovamento di una parte di calotta cranica, è avvenuto il 3 novembre scorso nel Po, nel Comune di Boretto, a circa 20 km dal luogo dove sarebbe stata uccisa la giovane pachistana che si era opposta a un matrimonio combinato. I carabinieri di Reggio Emilia, che indagano sul caso, non trascurano nessun elemento per fare luce sulla vicenda ma al momento non ci sono certezze sul fatto che quel frammento appartenga alla ragazza. Non è la prima volta che il Po restituisce corpi o resti umani. A ritrovare il frammento e chiamare i carabinieri è stato un passante. Il reperto è stato inviato al Ris di Parma che ora dovrà stabilire se si ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 dicembre 2021) Sono previsti per il 14prossimo gli accertamenti tecnici irripetibili sulche potrebbe appartenere a. Il ritrovamento di una parte di calotta cranica, è avvenuto il 3 novembre scorso nel Po, nel Comune di Boretto, a circa 20 km dal luogo dove sarebbe stata uccisa la giovane pachistana che si era opposta a un matrimonio combinato. I carabinieri di Reggio Emilia, che indagano sul caso, non trascurano nessun elemento per fare luce sulla vicenda ma al momento non ci sono certezze sul fatto che quelappartenga alla ragazza. Non è la prima volta che il Po restituisce corpi o resti umani. A ritrovare ile chiamare i carabinieri è stato un passante. Il reperto è stato inviato al Ris di Parma che ora dovrà stabilire se si ...

