Napoli, avv.Lubrano: «Osimhen? Poteva giocare con la Juve, il Covid complica tutto» (Di giovedì 30 dicembre 2021) Le parole di Enrico Lubrano, uno degli avvocati del Napoli, che ha parlato della presenza di Victor Osimhen contro la Juve Enrico Lubrano, uno degli avvocati del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo delle possibilità di vedere Osimhen in campo con la Juve. SITUAZIONE – «Per quanto ci dice il regolamento FIFA, il giocatore convocato dalla Nazionale deve rispondere, a meno che non sia infortunato e non abbia veirificato la Federazione. Se non parte non può essere utilizzato dalla società nel periodo in cui sarebbe stato a disposizione della Nazionale, anche se guarisce prima. C’è il comma 7 che dice che gli atleti devono partire il lunedì precedente all’inizio della competizione».POTREBBE giocare CON LA ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Le parole di Enrico, uno degli avvocati del, che ha parlato della presenza di Victorcontro laEnrico, uno degli avvocati del, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo delle possibilità di vederein campo con la. SITUAZIONE – «Per quanto ci dice il regolamento FIFA, il giocatore convocato dalla Nazionale deve rispondere, a meno che non sia infortunato e non abbia veirificato la Federazione. Se non parte non può essere utilizzato dalla società nel periodo in cui sarebbe stato a disposizione della Nazionale, anche se guarisce prima. C’è il comma 7 che dice che gli atleti devono partire il lunedì precedente all’inizio della competizione».POTREBBECON LA ...

