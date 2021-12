Manuale aggiornato di convivenza col virus (Di giovedì 30 dicembre 2021) Le nuove norme del governo per contenere l’ondata epidemica segnano, ancora di più rispetto a prima, un cambiamento nella gestione della pandemia. Da un lato misure meno restrittive, ad esempio sul fronte delle quarantene, per i vaccinati; dall’altro misure più stringenti per i No vax. Si allarga quindi il fossato tra due pezzi della società, uno largamente maggioritario e uno più piccolo, che vivranno con regole sempre più diverse nella stessa comunità. E questo perché una parte del paese ha deciso deliberatamente di vivere nelle condizioni del 2020, quando non c’erano i vaccini, e pertanto le si applica quel set di misure che si usavano all’epoca dei lockdown per evitare che, riempiendo gli ospedali, trascinino in quel mondo anche il resto della società che ha scelto di vaccinarsi. Per tutta la prima fase del Covid l’epidemia è stata gestita secondo una giusta convinzione: non ci ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 30 dicembre 2021) Le nuove norme del governo per contenere l’ondata epidemica segnano, ancora di più rispetto a prima, un cambiamento nella gestione della pandemia. Da un lato misure meno restrittive, ad esempio sul fronte delle quarantene, per i vaccinati; dall’altro misure più stringenti per i No vax. Si allarga quindi il fossato tra due pezzi della società, uno largamente maggioritario e uno più piccolo, che vivranno con regole sempre più diverse nella stessa comunità. E questo perché una parte del paese ha deciso deliberatamente di vivere nelle condizioni del 2020, quando non c’erano i vaccini, e pertanto le si applica quel set di misure che si usavano all’epoca dei lockdown per evitare che, riempiendo gli ospedali, trascinino in quel mondo anche il resto della società che ha scelto di vaccinarsi. Per tutta la prima fase del Covid l’epidemia è stata gestita secondo una giusta convinzione: non ci ...

