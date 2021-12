L’incontro tra Abu Mazen e Benny Gantz: Hamas grida al tradimento (Di giovedì 30 dicembre 2021) A poche ore dal suo svolgimento, L’incontro storico tra il presidente dell’Autorità Palestinese Abu Mazen con il ministro israeliano della Difesa Benny Gantz accende speranze e incendia gli animi dei detrattori l’un contro l’altro armati. Il meeting, durato due ore e mezza, ha visto la partecipazione del capo del ramo militare israeliano responsabile degli affari InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 30 dicembre 2021) A poche ore dal suo svolgimento,storico tra il presidente dell’Autorità Palestinese Abucon il ministro israeliano della Difesaaccende speranze e incendia gli animi dei detrattori l’un contro l’altro armati. Il meeting, durato due ore e mezza, ha visto la partecipazione del capo del ramo militare israeliano responsabile degli affari InsideOver.

