Le nuove regole Covid – L’estensione del Super green pass parte dal 10 gennaio, la quarantena cambia fin da subito (Di giovedì 30 dicembre 2021) Le nuove norme sulle quarantene entrano in vigore subito, lo stesso giorno della pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale, prevista nelle prossime ore. Scatterà subito anche la stretta sulle capienze negli stadi. L’estensione del Super green pass è prevista invece a partire dal 10 gennaio. È questo il calendario delle nuove regole decise dal governo nel Consiglio dei ministri di mercoledì. Il numero dei contagi in Italia è quasi triplicato in una settimana, ma prima arriva l’allentamento delle misure sulla quarantena, mentre per la nuova stretta sui non vaccinati si aspetteranno ancora 10 giorni. È solo una delle contraddizioni che emergono dalle decisioni prese dal premier Mario Draghi e dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) Lenorme sulle quarantene entrano in vigore, lo stesso giorno della pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale, prevista nelle prossime ore. Scatteràanche la stretta sulle capienze negli stadi.delè prevista invece a partire dal 10. È questo il calendario delledecise dal governo nel Consiglio dei ministri di mercoledì. Il numero dei contagi in Italia è quasi triplicato in una settimana, ma prima arriva l’allentamento delle misure sulla, mentre per la nuova stretta sui non vaccinati si aspetteranno ancora 10 giorni. È solo una delle contraddizioni che emergono dalle decisioni prese dal premier Mario Draghi e dal ...

