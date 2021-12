La figlia di Clizia Incorvaia sta bene, lei attende il risultato: “Questo Covid ti devasta” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Mancano due mesi al parto per Clizia Incorvaia ma il Covid è arrivato prima e per lei e sua figlia Nina non è stato un bel Natale. Entrambe positive una dopo l’altra, la primogenita di Clizia Incorvaia forse è stata contagiata a scuola, di conseguenza anche lei l’ha preso. Dopo la febbre e la paura la piccola di casa sta bene, attende solo il tampone positivo. Stessa situazione per l’ex gieffina vip. Anche Clizia adesso sta molto meglio, ha avuto due giorni molto difficili e in più era molto preoccupata per il bebè. Adesso è solo raffreddata e si sta riprendendo, anche se più lentamente di sua figlia. Oggi ha fatto un altro tampone molecolare ed è in attesa di conoscere l’esito. Spera ovviamente di essere già negativa, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 30 dicembre 2021) Mancano due mesi al parto perma ilè arrivato prima e per lei e suaNina non è stato un bel Natale. Entrambe positive una dopo l’altra, la primogenita diforse è stata contagiata a scuola, di conseguenza anche lei l’ha preso. Dopo la febbre e la paura la piccola di casa stasolo il tampone positivo. Stessa situazione per l’ex gieffina vip. Ancheadesso sta molto meglio, ha avuto due giorni molto difficili e in più era molto preoccupata per il bebè. Adesso è solo raffreddata e si sta riprendendo, anche se più lentamente di sua. Oggi ha fatto un altro tampone molecolare ed è in attesa di conoscere l’esito. Spera ovviamente di essere già negativa, ...

Advertising

infoitcultura : Incinta e con il Covid, Clizia Incorvaia in apprensione per la figlia e il bebè in arrivo - infoitcultura : Clizia Incorvaia ha il Covid, contagiata dalla figlia Nina: «È un momento duro, mi sento fragile» - infoitcultura : Clizia Incorvaia ha il Covid, contagiata dalla figlia Nina: «È un momento duro, mi sento fragile» - zazoomblog : Clizia Incorvaia ha il Covid contagiata dalla figlia Nina: È un momento duro mi sento fragile - #Clizia #Incorvaia… - redazionerumors : Dopo l'annuncio della positività della figlia Nina, purtroppo Clizia Incorvaia ha rivelato di aver contratto anche… -