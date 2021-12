I TALK POLITICI PIÙ VISTI AUTUNNO 2021: FLORIS LEADER, BERLINGUER E DEL DEBBIO INSEGUONO (Di giovedì 30 dicembre 2021) Tempo di bilanci anche per i TALK show POLITICI che in questa stagione hanno in parte messo in secondo piano le cronache dei palazzi del potere per informazione sul Covid, sulle nuove varianti e la campagna di vaccinazione. Qual è il TALK politico più visto dell’AUTUNNO 2021? Ecco la classifica completa. Dal 6 settembre 2021 al 22 dicembre 2021, la classifica dei TALK show POLITICI e informativi più VISTI di La7, Rai3 e Rete 4 è la seguente. Programma Emittente Telespettatori Share DiMartedì La7 1.069.000 5.55% CartaBianca Rai3 985.000 5.11% Dritto e Rovescio Rete 4 947.000 5.87% PiazzaPulita La7 930.000 5.68% Fuori dal Coro Rete 4 862.000 5.25% Non è l’Arena La7 813.000 4.94% Quarta Repubblica Rete ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 30 dicembre 2021) Tempo di bilanci anche per ishowche in questa stagione hanno in parte messo in secondo piano le cronache dei palazzi del potere per informazione sul Covid, sulle nuove varianti e la campagna di vaccinazione. Qual è ilpolitico più visto dell’? Ecco la classifica completa. Dal 6 settembreal 22 dicembre, la classifica deishowe informativi piùdi La7, Rai3 e Rete 4 è la seguente. Programma Emittente Telespettatori Share DiMartedì La7 1.069.000 5.55% CartaBianca Rai3 985.000 5.11% Dritto e Rovescio Rete 4 947.000 5.87% PiazzaPulita La7 930.000 5.68% Fuori dal Coro Rete 4 862.000 5.25% Non è l’Arena La7 813.000 4.94% Quarta Repubblica Rete ...

Advertising

gianlu_79 : RT @bubinoblog: I TALK POLITICI PIÙ VISTI AUTUNNO 2021: FLORIS LEADER, BERLINGUER E DEL DEBBIO INSEGUONO - bubinoblog : I TALK POLITICI PIÙ VISTI AUTUNNO 2021: FLORIS LEADER, BERLINGUER E DEL DEBBIO INSEGUONO - mmassimo055 : @OscarRaffone @borghi_claudio @sbonaccini Yes man . Ma come recita un lento adagio , le persone restano i politici… - CristinaBellon4 : Nel “Circo #Covid” di questi due anni abbiamo ascoltato inesattezze e contraddizioni, tra talk show di maghi-scienz… - LucianoRomeo9 : RT @Pepppe862: Dopo la befana nei talk show.... stampa...TG. etc..non ci sarà spazio per Omicron... virologi, opinionisti e roba varia dive… -