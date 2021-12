Governo, il lockdown per i non vaccinati è realtà Dal 10 gennaio vietati anche metro, bus, hotel e... (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il Governo ha deciso per un'ulteriore stretta sui non vaccinati. Dal 10 gennaio le regole saranno ancora più ferree, a chi non è immunizzato o guarito sarà impedito accedere ad ogni tipo di servizio, consentito per il momento solo recarsi nel luogo di lavoro. Ma la decisione... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ilha deciso per un'ulteriore stretta sui non. Dal 10le regole saranno ancora più ferree, a chi non è immunizzato o guarito sarà impedito accedere ad ogni tipo di servizio, consentito per il momento solo recarsi nel luogo di lavoro. Ma la decisione... Segui su affaritaliani.it

