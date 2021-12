Gimbe: +80,7% contagi in 7 giorni. 9,4 milioni i non vaccinati (2,3 mln over 50) (Di giovedì 30 dicembre 2021) La settimana di Natale ha visto i nuovi casi di Covid-19 dilagare. A rilevarlo è il monitoraggio della Fondazione Gimbe, che confronta i dati della settimana 22-28 dicembre rispetto alla precedente. Le cifre mostrano un’impennata di oltre l?80% dei nuovi casi, una crescita del 20,4% di ricoverati con sintomi e del 13% di persone in terapia intensiva. Ad aumentare anche le vittime: 1.024 nell’intervallo settimanale considerato, con una media di 146 al giorno, rispetto ai 126 dei sette giorni precedenti (+16%). “Da 2 mesi e mezzo - spiega il presidente della Fondazione Nino Cartabellotta - si rileva un aumento dei nuovi casi, che nell’ultima settimana ha subìto un’impennata, superando quota 320 mila, sia per l’aumentata circolazione virale, sia per l’incremento del numero dei tamponi”. Nella settimana dal 22 al 28 dicembre l’aumento di ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 30 dicembre 2021) La settimana di Natale ha visto i nuovi casi di Covid-19 dilagare. A rilevarlo è il monitoraggio della Fondazione, che confronta i dati della settimana 22-28 dicembre rispetto alla precedente. Le cifre mostrano un’impennata di oltre l?80% dei nuovi casi, una crescita del 20,4% di ricati con sintomi e del 13% di persone in terapia intensiva. Ad aumentare anche le vittime: 1.024 nell’intervallo settimanale considerato, con una media di 146 al giorno, rispetto ai 126 dei setteprecedenti (+16%). “Da 2 mesi e mezzo - spiega il presidente della Fondazione Nino Cartabellotta - si rileva un aumento dei nuovi casi, che nell’ultima settimana ha subìto un’impennata, superando quota 320 mila, sia per l’aumentata circolazione virale, sia per l’incremento del numero dei tamponi”. Nella settimana dal 22 al 28 dicembre l’aumento di ...

