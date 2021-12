(Di giovedì 30 dicembre 2021) Tra coloro che al termine della trentesima puntata del Gf Vip 6 andata in onda lo scorso lunedì sono finiti in nomination c’è anche il nuovo arrivato. L’ex tentatore ed ex corteggiatore di Uomini e Donne non sembra aver preso bene le votazioni da parte di alcuni suoi coinquilini e nelle ultime ore ha ripensato a quanto accaduto, giungendo alla conclusione che tra coloro chennoci sia ancheha parlato di questa ipotesi con Sophie e le ha confidato che se così fosse, la Principessa si starebbe comportando da incoerente. Poco dopo Sophie si è ritrovata a parlarne cone le ha svelato cheinizia a nutrire dei dubbi nei suoi confronti, pertanto le ha consigliato di cercare un confronto ...

...sua sulle numerose coppie nate nella Casa del Grande Fratello: "Quella in cui secondo me non c'è stato nessun tipo di sentimento era quella tra Soleil e Alex Belli. Sophie Codegoni e...Rossi le aveva chiesto di sposarlo con una dichiarazione romantica al GF6, i due adesso hanno scelto la data e stanno cominciando a pensare ai preparativi. In occasione di un'...Gf Vip 6, Alessandro Basciano scopre che Jessica Selassié l’ha nominato e sbrocca: “È uno scherzo?”. La principessa ha deciso di fare il nom ...Francesca Cipriani e Alessandro Rossi in un'intervista a Casa Chi svelano quando si sposeranno. Al via i preparativi per le nozze ...