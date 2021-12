Dl Milleproroghe | Mattarella firma Saltano le nuove settimane di cig per grandi imprese Vertici Difesa e Gdf in carica fino a 4 anni

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Il presidente della Repubblica Sergiohato il decreto legge, atteso ora in Gazzetta ufficiale. Sarà assegnato all’esame delle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera. Nella versione bollinata dalla Ragioneria generale dello Stato è scomparso l’articolo sulla proroga di 26della cig per i lavoratori delle, che compariva nella bozza di prima di Natale. La norma prevedeva che lecon almeno mille dipendenti e uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale potessero fare domanda di proroga del trattamentoal 31 marzo 2022, per una spesa42,7 milioni. Passa invece la proroga di tre mesi,al 31 marzo 2022, del ...

Arriva una proroga di tre mesi, fino al 31 marzo 2022, per far tornare al lavoro i medici in pensione: lo prevede una delle norme del dl, firmato oggi da Presidente Sergio, che punta a rafforzare il sistema per fare fronte all'emergenza Covid. Ai medici "in quiescenza", ma anche ai veterinari e ai sanitari ...Finalmente è giunta la notizia più bella ed attesa per i 116 LSU del Comune di Manfredonia. All'interno del testo delfirmato quest' oggi dal Presidente Sergio, è prevista la proroga al 31 marzo 2022 per la stabilizzazione degli LSU impiegati presso il Comune di Manfredonia. Un doveroso ...Intanto nelle commissioni Affari costituzionali e Bilancio inizierà l'iter del decreto Milleproroghe, approvato dal Cdm lo scorso 23 dicembre.La lotta continua. Finalmente è giunta la notizia più bella ed attesa per i 116 LSU del Comune di Manfredonia. All’interno del testo del Milleproroghe firmato quest’oggi dal Presidente Sergio Mattarel ...