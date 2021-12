Dal 3 gennaio il Piemonte in zona gialla (Di giovedì 30 dicembre 2021) Non è più evitabile la zona gialla per il Piemonte che fino ad oggi ha resistito in zona bianco per ben 28 settimane consecutive. Il cambio di colore dovrebbe avvenire lunedì 3 gennaio. Nella settimana 20-26 dicembre in Piemonte il numero dei nuovi casi e dei focolai cresce, come nel resto del territorio nazionale. L’Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi passa da 1.31 a 1.35 e la percentuale di positività dei tamponi sale all’8%. L’incidenza è di 1.020,73 casi ogni 100 mila abitanti. Supera la soglia di allerta del 10% il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva (16,2%) e la soglia del 15% quello dei posti letto ordinari (20,2%). Numeri ancora molto contenuti rispetto allo scenario nazionale e internazionale ma che portano il ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 30 dicembre 2021) Non è più evitabile laper ilche fino ad oggi ha resistito inbianco per ben 28 settimane consecutive. Il cambio di colore dovrebbe avvenire lunedì 3. Nella settimana 20-26 dicembre inil numero dei nuovi casi e dei focolai cresce, come nel resto del territorio nazionale. L’Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi passa da 1.31 a 1.35 e la percentuale di positività dei tamponi sale all’8%. L’incidenza è di 1.020,73 casi ogni 100 mila abitanti. Supera la soglia di allerta del 10% il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva (16,2%) e la soglia del 15% quello dei posti letto ordinari (20,2%). Numeri ancora molto contenuti rispetto allo scenario nazionale e internazionale ma che portano il ...

