Da Brozovic a Inzaghi | dal bond alla Juve | Zhang torna a Milano | l' Inter accelera

(Di giovedì 30 dicembre 2021) La V sta per vincere, è il verbo giusto. E piace da matti a Steven, che tra dieci giorni sarà a: l'arrivo del presidente è previsto subito dopo l'Epifania, in tempo per gustarsi da vicino ...

Ultime Notizie dalla rete : Brozovic Inzaghi

La Gazzetta dello Sport

In serie: il rinnovo di. Quello dei dirigenti dell'area tecnica. O dello stesso. E poi: le scelte sul mercato di gennaio e la pianificazione del budget per quello estivo. E infine il ...Il sorpasso su Napoli e Milan si è consumato e ora la squadra di Simonenon ha intenzione di mollare neanche un centimetro per mantenere il primato. E per farlo dovrà guardare anche al ...PALERMO (ITALPRESS) - L'Empoli la sorpresa, Davide Frattesi calciatore rivelazione, Inter favorita nella corsa al titolo. E' quanto emerge da un sondaggio promosso dall'ITALPRESS con la maggior parte ...ROMA (ITALPRESS) - "Dovremo ragionare con attenzione, bisogna sempre pensare di poter crescere. La scorsa estate il primo obiettivo era mettere in sicurezza il club, ora dobbiamo cercare di vedere qua ...