Crede sia un ladro allora spara e uccide figlia 16enne

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Pensa chestia entrando in casa passando dal garage ed. Masul colpo ladi 16 anni. Il fatto è avvenuto nella notte di mercoledì in un sobborgo dell'Ohio, poco distante dalla capitale dello stato, Columbus."In ogni caso, se sei quello che sta per premere il grilletto, è davvero importante sapere chi è il tuo obiettivo", ha spiegato un funzionario di polizia ai microfoni del canale locale ABC6. A pochi chilometri da dove si è registrata quest'ultima tragedia legata alla diffusione delle armi, il 7 dicembre unatoria ha ucciso tre persone di 6, 9 e 22 anni. Secondo il rapporto della polizia, si tratta del 202esimo omicidio del 2021 nella città di circa due milioni di persone. La violenza armata è aumentata dall'inizio della pandemia negli Stati ...

Arezzo Notizie

