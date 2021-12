Covid: nei Coop.Fi mascherine ffp2 a 50 centesimi (Di giovedì 30 dicembre 2021) Firenze, 30 dic. - (Adnkronos) - Nessun rincaro e prezzo garantito: nei Coop.Fi le mascherine ffp2 costano 50 centesimi l'una, già da ottobre. Il prezzo viene mantenuto stabile. La Cooperativa si impegna anche in questa nuova fase dell'emergenza per fornire a soci e clienti i dispositivi di sicurezza ad un prezzo sicuro e conveniente, in linea con l'iniziativa di Coop a livello nazionale, che, a seguito del recente decreto del Governo, ha deciso di tutelare ulteriormente soci e clienti garantendo il prezzo calmierato delle mascherine ffp2. “In questi giorni, che ci vedono di nuovo in prima linea contro la pandemia, ribadiamo il nostro impegno nella distribuzione ad un prezzo equo a soci e clienti dei dispositivi di sicurezza, come le ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) Firenze, 30 dic. - (Adnkronos) - Nessun rincaro e prezzo garantito: nei.Fi lecostano 50l'una, già da ottobre. Il prezzo viene mantenuto stabile. Laerativa si impegna anche in questa nuova fase dell'emergenza per fornire a soci e clienti i dispositivi di sicurezza ad un prezzo sicuro e conveniente, in linea con l'iniziativa dia livello nazionale, che, a seguito del recente decreto del Governo, ha deciso di tutelare ulteriormente soci e clienti garantendo il prezzo calmierato delle. “In questi giorni, che ci vedono di nuovo in prima linea contro la pandemia, ribadiamo il nostro impegno nella distribuzione ad un prezzo equo a soci e clienti dei dispositivi di sicurezza, come le ...

Nuovo tampone in fluorescenza: come funziona, dove trovarlo e perché è affidabile In Italia avremo presto a disposizione un nuovo tipo di tamponi per il test del Covid . Proprio nei giorni in cui c'è stata - causa variante Omicron più contagiosa ma, sembra, meno pericolosa - un'esplosione di richieste per tamponi rapidi e molecolari, ecco che un nuovo ...

Covid, Aifa: “Pillola antivirale Merck nei pazienti lievi e il prima possibile dopo i primi… Il Fatto Quotidiano Parroco irpino no vax positivo rivendica “la libertà di scelta” Il parroco irpino no vax positivo è don Antonio Romano di Chiusano San Domenico ha avvertito i fedeli attraverso i social ...

Misure anti COVID-19. Le ultime dal Consiglio dei Ministri nota n.54 del 29 Dicembre 2021 del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri si è riunito mercoledì 29 dicembre 2021, alle ore 20.05 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Mario D ...

