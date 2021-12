Covid | Gimbe | “Enorme numero di casi +80 | 7% | si rischia un lockdown di fatto indipendentemente dalle nuove regole”

(Di giovedì 30 dicembre 2021) “Siundidalla modifica dellesulla quarantena con l’emersione di undi”. La Fondazione, elaborando i dati ufficiali, mostra come ci sia stata una impressionante impennata di nuovi(+80,7%), emersi anche grazie all’aumento di tamponi pre festivi, un incremento dei decessi (+16,1%) e dei ricoveri (+20,4%) anche in terapia intensiva (+13,1%). I ricoverati con sintomi registrano un incremento di 1.708 unità (+20,4%), le persone in isolamento domiciliare sono aumentate di 212.871 (+56,8%), gli attualmente positivi registrano un aumento di 214.712 unità (+55,9%). Il monitoraggio rileva, nella settimana 22-28 dicembre, il crollo dei nuovi ...

La settimana di Natale ha visto un'impennata di oltre l'80% dei nuovi casi di- 19, una crescita del 20,4% di ricoverati con sintomi e del 13% di persone in terapia ...della Fondazione. "Da ...La Fondazioneha stilato un grafico in cui si vede che le regioni con più over 50 non ... già in zona gialla e con il 28% dei reparti ospedalieri occupati da pazienti. Ci sono anche Marche, ...Quasi 6 milioni di persone in Italia hanno scelto di non vaccinarsi. Tra queste ci sono due milioni di persone che hanno più di 50 anni e quindi rischiano di sviluppare complicanze ...Sono 2843 i nuovi casi Covid registrati in Toscana oggi 27 dicembre. Il tasso dei nuovi positivi è 47,2% sulle prime diagnosi. Intanto il Presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta è interve ...