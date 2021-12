Covid, cancellate la sospensione della raccolta differenziata per chi è in quarantena! (Di giovedì 30 dicembre 2021) Tra le quarantene da abolire definitivamente c’è quella sulla differenziazione dei rifiuti. A partire da una segnalazione di una residente di un comune brianzolo, ho voluto verificare se persistono le disposizioni contro la raccolta differenziata dei rifiuti dei positivi al Covid. Mi sono trovato di fronte a un doppio paradosso. Nessuno ne ha più parlato ufficialmente, non viene propagandato né richiesto ai positivi – né tanto meno a coloro che sono isolati per cautela – che raccolgano indifferenziatamente i loro rifiuti. Infatti si trattava di una precauzione assolutamente spropositata ed esagerata, basata su mere supposizioni, che era stata scritta l’anno scorso durante il primo lockdown. Ma interpellato in proposito, l’Istituto Superiore di Sanità ha ribadito di non aver mai ritirato questa raccomandazione. E ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) Tra le quarantene da abolire definitivamente c’è quella sulla differenziazione dei rifiuti. A partire da una segnalazione di una residente di un comune brianzolo, ho voluto verificare se persistono le disposizioni contro ladei rifiuti dei positivi al. Mi sono trovato di fronte a un doppio paradosso. Nessuno ne ha più parlato ufficialmente, non viene propagandato né richiesto ai positivi – né tanto meno a coloro che sono isolati per cautela – che raccolgano inmente i loro rifiuti. Infatti si trattava di una precauzione assolutamente spropositata ed esagerata, basata su mere supposizioni, che era stata scritta l’anno scorso durante il primo lockdown. Ma interpellato in proposito, l’Istituto Superiore di Sanità ha ribadito di non aver mai ritirato questa raccomandazione. E ...

