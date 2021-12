Back to School | Nicola Savino svela | “Tornassi tra i banchi vorrei Giulia Salemi come confidente perché…”

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Il 4 gennaio, in prima serata su Italia 1, arrivaTo. I protagonisti saranno 6 vip per ciascuna delle 5 puntate previste che, preparati da 12 bambini in un collegio di Monza, dovranno ridare l’esame di quinta elementare. A condurre lo show saràche, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, ha ammesso di essersi divertito molto durante le registrazioni del programma. Ha qualcosa di nobile. Porta un po’ di cultura in tv e mi pare già moltissimo. E a proposito dei protagonisti, apprezzatissime sono state le qualità di alcuni di loro. In classe con me, tra i celebri ripetenti, avrei voluto Vladimir Luxuria. Una persona molto risolta e seria. E poi è preparatissima. Per fare scherzi? Clementino: lui è Lucignolo e io Pinocchio....

Advertising

teamsalemioff : RT @IsaeChia: #BacktoSchool, Nicola Savino svela: “Tornassi tra i banchi vorrei Giulia Salemi come confidente perché…” Il conduttore è pro… - IsaeChia : #BacktoSchool, Nicola Savino svela: “Tornassi tra i banchi vorrei Giulia Salemi come confidente perché…” Il condut… - akhetaton11 : RT @Geopoliticainfo: ??in promozione fino al 31 dicembre ??Winter School ????????????“America is back. Gli Stati Uniti e il ritorno della competizi… - Geopoliticainfo : ??in promozione fino al 31 dicembre ??Winter School ????????????“America is back. Gli Stati Uniti e il ritorno della compet… - Prelemi14096385 : RT @361_magazine: -

Ultime Notizie dalla rete : Back School

... who runs the financial markets group at the Londonof Economics, a third of City jobs - - ... And giving up the ability to affect or pushagainst those regulations in the future, because you ......Cellini 7 Maggio 2020 Ti potrebbe interessare Close SIENA - Career Education at Primary: ...- PRIVACY E DISCLAIMER - CONTATTI - RSS Facebook Twitter Facebook Twitter WhatsApp Telegramto top ...Il 4 gennaio, in prima serata su Italia 1, arriva Back To School. I protagonisti saranno 6 vip per ciascuna delle 5 puntate previste che, p ...L'influencer Giulia Salemi condivide con i fan il nuovo promo di "Back to school", il nuovo programma dal 4 gennaio su Italia Uno ...