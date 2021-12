Atletico Madrid | cinque casi di Coronavirus | positivi Simeone | Griezmann e Joao Felix

Leggi su sportface

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Diego, Antoine, Hector Herrera e Koke risultano attualmenteal. L’ha pubblicato recentemente un comunicato ufficiale in merito alla situazione di riferimento, con i Colchoneros colpiti evidentemente da un focolaio all’interno del gruppo squadra. L’esperto allenatore argentino e i suoi giocatori risultano attualmente in isolamento domiciliare, in buono stato di salute, sotto la supervisione delle autorità sanitarie. Ogni citato è asintomatico, sebbene latà di tecnico e quattro atleti rappresenti una grave tegola in casa ‘Atleti’. Non è chiaro se la squadra dipotrà o meno affrontare il Rayo Vallecano in data 2 gennaio; la sensazione è che ...