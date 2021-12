Tutti in pensione con l'Ape sociale? C'è un problema (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tra tre giorni terminano i tre anni di Quota 100, la lunga sperimentazione per andare prima in pensione introdotta nel 2019 dall'allora governo gialloverde Lega-M5s. Nel 2022 si lascerà il lavoro in anticipo rispetto ai... Leggi su today (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tra tre giorni terminano i tre anni di Quota 100, la lunga sperimentazione per andare prima inintrodotta nel 2019 dall'allora governo gialloverde Lega-M5s. Nel 2022 si lascerà il lavoro in anticipo rispetto ai...

Advertising

romatoday : Tutti in pensione con l'Ape sociale? C'è un problema - PalermoToday : Tutti in pensione con l'Ape sociale? C'è un problema - Marzo531 : RT @RadioGenova: Milano (24/12/21), marea umana di anziani con pensione da 500 euro, disabili con assegno d'invalidità da 300 euro, non vac… - BPerdisa : RT @RadioGenova: Milano (24/12/21), marea umana di anziani con pensione da 500 euro, disabili con assegno d'invalidità da 300 euro, non vac… - modamanager : RT @RadioGenova: Milano (24/12/21), marea umana di anziani con pensione da 500 euro, disabili con assegno d'invalidità da 300 euro, non vac… -