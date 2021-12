Tre categorie di quarantena per chi entra in contatto con positivo al Covid-19: le ipotesi al vaglio del Cdm (Di mercoledì 29 dicembre 2021) In serata è atteso il Cdm chiamato a prendere nuovi provvedimenti per arginare la nuova ondata pandemica che ha colpito l’Italia. Sono quasi 100.000 i casi registrati oggi e sono molte le Regioni già passate o pronte a entrare in zona gialla. Sul tavolo ci sarebbero le ipotesi della Cabina di Regia, quali la riduzione della quarantena per i vaccinati con 3 dosi, mentre il Super Green Pass per tutti i lavoratori sarebbe stato ancora messo da parte. Le richieste delle Regioni e il piano del Cts per l’emergenza Covid-19 La lunga giornata è iniziata con la Conferenza delle Regioni, che hanno inviato al Cts un documento con le proprie richieste: è stato chiesto lo stop alla quarantena per i vaccinati con terza dose e la fine dell’isolamento dopo 10 giorni anche senza test negativo. Sul tavolo anche il ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 29 dicembre 2021) In serata è atteso il Cdm chiamato a prendere nuovi provvedimenti per arginare la nuova ondata pandemica che ha colpito l’Italia. Sono quasi 100.000 i casi registrati oggi e sono molte le Regioni già passate o pronte are in zona gialla. Sul tavolo ci sarebbero ledella Cabina di Regia, quali la riduzione dellaper i vaccinati con 3 dosi, mentre il Super Green Pass per tutti i lavoratori sarebbe stato ancora messo da parte. Le richieste delle Regioni e il piano del Cts per l’emergenza-19 La lunga giornata è iniziata con la Conferenza delle Regioni, che hanno inviato al Cts un documento con le proprie richieste: è stato chiesto lo stop allaper i vaccinati con terza dose e la fine dell’isolamento dopo 10 giorni anche senza test negativo. Sul tavolo anche il ...

