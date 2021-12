Pedullà: “Napoli valuta Fazio, Spalletti dà il via libera” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il Napoli sta pensando a Federico Fazio per la difesa, il giocatore è ai marini a Roma ed è apprezzato da Luciano Spalletti. La notizia di calciomercato viene lanciata da Alfredo Pedullà attraverso il suo sito ufficiale. Secondo quanto fa sapere l’esperto di mercato di SportItalia, il Napoli sta sondando il terreno per Fazio, difensore argentino con passaporto italiano. A 34 anni Fazio può vantare esperienze in Liga, Premier League e Serie A, quindi si integrerebbe molto bene con il calcio italiano avendo già giocato con la maglia giallorossa. Dubbi ci sono dal punto di vista fisico, dato che il giocatore è spesso soggetto ad infortuni muscolari. SportItalia: Napoli su Fazio “Il Napoli cerca un difensore centrale, ma ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ilsta pensando a Federicoper la difesa, il giocatore è ai marini a Roma ed è apprezzato da Luciano. La notizia di calciomercato viene lanciata da Alfredoattraverso il suo sito ufficiale. Secondo quanto fa sapere l’esperto di mercato di SportItalia, ilsta sondando il terreno per, difensore argentino con passaporto italiano. A 34 annipuò vantare esperienze in Liga, Premier League e Serie A, quindi si integrerebbe molto bene con il calcio italiano avendo già giocato con la maglia giallorossa. Dubbi ci sono dal punto di vista fisico, dato che il giocatore è spesso soggetto ad infortuni muscolari. SportItalia:su“Ilcerca un difensore centrale, ma ...

