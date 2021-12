Luca Moro è pronto per la Serie A: è testa a testa per l’attaccante, poi il prestito (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il campionato di Serie C ha lanciato alla ribalta Luca Moro, attaccante del Catania in prestito dal Padova protagonista di una prima partita di stagione veramente entusiasmante. Si è confermato un grandissimo bomber ed è il pezzo pregiato di tutto il campionato. La valutazione ha già raggiunto i 3 milioni di euro, ma si tratta di una cifra bassa considerando le qualità del calciatore e l’età. Si tratta di un classe 2001. La squadra più vicina ad assicurarsi le prestazioni del calciatore è il Sassuolo che avrebbe già messo sul piatto la cifra richiesta. E’ fortissimo anche l’interesse della Juventus, le due società di massima categoria potrebbero concludere l’affare in sinergia e poi pensare ad un prestito, anche in Serie B. Il trasferimento si concluderà solo a giugno, ma il salto di ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il campionato diC ha lanciato alla ribalta, attaccante del Catania indal Padova protagonista di una prima partita di stagione veramente entusiasmante. Si è confermato un grandissimo bomber ed è il pezzo pregiato di tutto il campionato. La valutazione ha già raggiunto i 3 milioni di euro, ma si tratta di una cifra bassa considerando le qualità del calciatore e l’età. Si tratta di un classe 2001. La squadra più vicina ad assicurarsi le prestazioni del calciatore è il Sassuolo che avrebbe già messo sul piatto la cifra richiesta. E’ fortissimo anche l’interesse della Juventus, le due società di massima categoria potrebbero concludere l’affare in sinergia e poi pensare ad un, anche inB. Il trasferimento si concluderà solo a giugno, ma il salto di ...

