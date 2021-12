Lo sciopero cambia il day time di Rai 1: La vita in diretta torna nel 2022 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) cambia il volto del day time di Rai 1 oggi e non per le feste. I programmi previsti dal classico palinsesto non andranno in onda, o meglio alcuni programmi salteranno. Il motivo? Lo sciopero dei giornalisti in programma per oggi 29 dicembre . Un cambiamento dell’ultimo momento a quanto pare, visto che ieri Alberto Matano si è congedato senza salutare il pubblico di Rai 1 eppure, visto che oggi La vita in diretta non andrà in onda, il suo programma tornerà nel 2022. A seguito della mobilitazione, indetta dall’Usigrai contro “i tagli lineari all’informazione del servizio pubblico, decisi dal vertice aziendale“, i programmi d’impronta giornalistica verranno meno. Salterà per intero il tradizionale palinsesto pomeridiano, con la mancata messa in onda di Oggi è un altro ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 29 dicembre 2021)il volto del daydi Rai 1 oggi e non per le feste. I programmi previsti dal classico palinsesto non andranno in onda, o meglio alcuni programmi salteranno. Il motivo? Lodei giornalisti in programma per oggi 29 dicembre . Unmento dell’ultimo momento a quanto pare, visto che ieri Alberto Matano si è congedato senza salutare il pubblico di Rai 1 eppure, visto che oggi Lainnon andrà in onda, il suo programma tornerà nel. A seguito della mobilitazione, indetta dall’Usigrai contro “i tagli lineari all’informazione del servizio pubblico, decisi dal vertice aziendale“, i programmi d’impronta giornalistica verranno meno. Salterà per intero il tradizionale palinsesto pomeridiano, con la mancata messa in onda di Oggi è un altro ...

