Il Paradiso delle Signore 6, spoiler 2022: la contessa costretta a fuggire, Vittorio Conti si innamora (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Continua l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6. Le anticipazioni rivelano che le puntate in onda nel 2022 riserveranno ai telespettatori della soap opera grandi colpi di scena. Gli occhi, nei nuovi episodi in onda a gennaio, saranno principalmente puntati su Adelaide. La donna si vedrà costretta a dover lasciare il capoluogo lombardo. Vittorio Conti tornerà ad essere 'felice' dal punto di vista sentimentale. Facciamo insieme il punto della situazione. Il Paradiso delle Signore 6, la contessa finisce nei guai Le anticipazioni inerenti alle puntate de Il Paradiso delle Signore 6, in onda nel 2022, si soffermano ...

