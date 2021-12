Covid: Lupi, 'niente quarantena per chi ha terza dose e prezzi mascherine calmierati' (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma, 29 dic. (Adnkronos) - “niente quarantena per chi ha la terza dose di vaccino e calmierare i prezzi delle mascherine Ffp2. Sono i primi interventi da fare per continure a contrastare il diffondersi del Covid senza bloccare il Paese, con il supporto dei dati e degli studi scientifici". Lo chiede Maurizio Lupi, presidente di 'Noi con l'Italia'. "Il grande senso di responsabilità degli italiani e l'efficienza della campagna organizzata dal generale Figliuolo -aggiunge- ci hanno permesso di reggere l'urto di questa nuova ondata e, proprio per non vanificare questi sforzi, non si può consentire ad una minoranza no-vax di limitare la libertà di tutti, mettere a rischio la salute e rallentare la ripresa: si adottino misure restrittive nei confronti di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma, 29 dic. (Adnkronos) - “per chi ha ladi vaccino e calmierare idelleFfp2. Sono i primi interventi da fare per continure a contrastare il diffondersi delsenza bloccare il Paese, con il supporto dei dati e degli studi scientifici". Lo chiede Maurizio, presidente di 'Noi con l'Italia'. "Il grande senso di responsabilità degli italiani e l'efficienza della campagna organizzata dal generale Figliuolo -aggiunge- ci hanno permesso di reggere l'urto di questa nuova ondata e, proprio per non vanificare questi sforzi, non si può consentire ad una minoranza no-vax di limitare la libertà di tutti, mettere a rischio la salute e rallentare la ripresa: si adottino misure restrittive nei confronti di ...

Covid: Sibilia, 'meno tamponi e quarantene e più vaccini' Roma, 29 dic. (Adnkronos) - “Negli Stati Uniti si è deciso di limitare la quarantena a 5 giorni per tutti. Ritengo sia un provvedimento da adottare anche in Italia, in particolare per le persone asint ...

