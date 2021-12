Covid: Faraone (Iv), 'solidarietà a Patuanelli, novax stanno compiendo salto qualità' (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma, 29 dic (Adnkronos) - "Passare dalle parole d'odio su Telegram ai fatti, alle lettere minatorie infarcite di polvere bianca non identificata è facile. Lo sapevamo. E i no vax stanno compiendo il salto di qualità. Dai gruppi social ai gruppi organizzati sul territorio". Lo scrive su Facebook il presidente di Iv al Senato Davide Faraone. "La lettera di minacce recapitata al ministro Patuanelli è la prova. A lui la mia solidarietà, ai vigliacchi che hanno compiuto questo gesto vergognoso l'augurio che possano essere individuati subito. Andiamo avanti con i vaccini, andiamo avanti con tutti coloro che combattono per non portare indietro le lancette dell'Italia", conclude Faraone. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma, 29 dic (Adnkronos) - "Passare dalle parole d'odio su Telegram ai fatti, alle lettere minatorie infarcite di polvere bianca non identificata è facile. Lo sapevamo. E i no vaxildi. Dai gruppi social ai gruppi organizzati sul territorio". Lo scrive su Facebook il presidente di Iv al Senato Davide. "La lettera di minacce recapitata al ministroè la prova. A lui la mia, ai vigliacchi che hanno compiuto questo gesto vergognoso l'augurio che possano essere individuati subito. Andiamo avanti con i vaccini, andiamo avanti con tutti coloro che combattono per non portare indietro le lancette dell'Italia", conclude

