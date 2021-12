Cosmi: «Ounas è un cavallo di razza. Infortuni e Covid hanno condizionato il Napoli» (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Le prime dieci partite del Napoli facevano presupporre qualcosa di davvero incredibile. Poi purtroppo si è incappati in una serie di difficoltà. Per me i problemi sono stati principalmente dovuti agli Infortuni e al Covid. E così, quell’avvio è stato un po’ compromesso. Anche perché l’Inter, che è partita in sordina rispetto agli azzurri e al Milan, ha poi trovato grande continuità di rendimento e una serie di risultati positivi. Guidano la classifica anche perché non hanno problemi di organico. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Serse Cosmi ha detto la sua sul momento del Napoli e su alcuni calciatori azzurri, tra cui Ounas che ha allenato l’anno scorso al Crotone. Per come la vedo io, il primo obiettivo di Ounas era quello di farsi considerare ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Le prime dieci partite delfacevano presupporre qualcosa di davvero incredibile. Poi purtroppo si è incappati in una serie di difficoltà. Per me i problemi sono stati principalmente dovuti aglie al. E così, quell’avvio è stato un po’ compromesso. Anche perché l’Inter, che è partita in sordina rispetto agli azzurri e al Milan, ha poi trovato grande continuità di rendimento e una serie di risultati positivi. Guidano la classifica anche perché nonproblemi di organico. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Serseha detto la sua sul momento dele su alcuni calciatori azzurri, tra cuiche ha allenato l’anno scorso al Crotone. Per come la vedo io, il primo obiettivo diera quello di farsi considerare ...

