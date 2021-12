Caos tamponi, code infinite al centro per i test Santi Paolo e Carlo di Milano: “File di auto anche senza prenotazione” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Decine di macchine in coda, tutto il giorno, da settimane, per un tampone. È una scena che si ripete quotidianamente quella a cui si assiste passando di fronte al centro tamponi dell’Asst Santi Paolo e Carlo di Milano e in altri presidi simili in tutta la Lombardia, come il drive trough di Trenno. La corsa al test molecolare, da parte di chi presenta dei sintomi riconducibili al virus, di chi ha avuto un contatto stretto con un positivo nei giorni precedenti o anche solo da chi vuole passare queste feste prendendo tutte le precauzioni per evitare di infettare amici e parenti, non accenna a fermarsi e proseguirà fino a quando i contagi giornalieri non inizieranno a scendere. Il Caos in fila davanti ai centri per i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Decine di macchine in coda, tutto il giorno, da settimane, per un tampone. È una scena che si ripete quotidianamente quella a cui si assiste passando di fronte aldell’Asstdie in altri presidi simili in tutta la Lombardia, come il drive trough di Trenno. La corsa almolecolare, da parte di chi presenta dei sintomi riconducibili al virus, di chi ha avuto un contatto stretto con un positivo nei giorni precedenti osolo da chi vuole passare queste feste prendendo tutte le precauzioni per evitare di infettare amici e parenti, non accenna a fermarsi e proseguirà fino a quando i contagi giornalieri non inizieranno a scendere. Ilin fila davanti ai centri per i ...

