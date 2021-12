Zorzi e Oppini, Francesco sui social mostra un quadro e dice … (Di martedì 28 dicembre 2021) Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno preso parte alla scorsa edizione del Grande fratello vip e sembra che all’interno della casa più spiata d’Italia i due siano riusciti ad instaurare una bellissima amicizia. Purtroppo però, nel corso dei mesi, una volta usciti dalla casa, il loro rapporto ha iniziato ad inclinarsi. Si era vociferato che i due avessero litigato ed effettivamente così è stato. E’ sicuramente accaduto qualcosa tra i due e questo ha tanto dispiaciuto i fan dell’uno e dell’altro. Ad ogni modo, nella vita però non tutto è perduto. Lo sanno bene Tommaso e Francesco che in quest’ultimo periodo a quanto pare, hanno ripreso a sentirsi e frequentarsi. Ma cerchiamo di capire effettivamente che cosa è accaduto. Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, come è finita ... Leggi su baritalianews (Di martedì 28 dicembre 2021) Tommasohanno preso parte alla scorsa edizione del Grande fratello vip e sembra che all’interno della casa più spiata d’Italia i due siano riusciti ad instaurare una bellissima amicizia. Purtroppo però, nel corso dei mesi, una volta usciti dalla casa, il loro rapporto ha iniziato ad inclinarsi. Si era vociferato che i due avessero litigato ed effettivamente così è stato. E’ sicuramente accaduto qualcosa tra i due e questo ha tanto dispiaciuto i fan dell’uno e dell’altro. Ad ogni modo, nella vita però non tutto è perduto. Lo sanno bene Tommaso eche in quest’ultimo periodo a quanto pare, hanno ripreso a sentirsi e frequentarsi. Ma cerchiamo di capire effettivamente che cosa è accaduto. Tommaso, come è finita ...

