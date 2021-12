Usa, sparatoria in Colorado: 4 morti e 3 feriti (Di martedì 28 dicembre 2021) Ancora una sparatoria negli Stati Uniti, questa volta in Colorado. Un uomo ha aperto il fuoco in diversi luoghi dell’area di Denver, uccidendo 4 persone e ferendone altre tre, fino a quando non è stato ucciso dalla polizia. La sparatoria è iniziata poco dopo le 5 del pomeriggio, l’una di notte in Italia, con il sospetto che ha ucciso due donne e ferito un uomo. Poco dopo, l’uccisione di altro uomo in una zona diversa della città e una terza sparatoria, in cui non vi sarebbero state vittime. A questo punto, la polizia è intervenuta e ha cominciato a inseguire l’auto dell’uomo con il quale è scattato un conflitto a fuoco. Riuscito a fuggire, il sospetto è stato poco dopo localizzato dalla polizia di un sobborgo di Denver, Lakewood. A questo punto ha continuato la sua fuga a piedi, ha di nuovo aperto il fuoco contro la ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 dicembre 2021) Ancora unanegli Stati Uniti, questa volta in. Un uomo ha aperto il fuoco in diversi luoghi dell’area di Denver, uccidendo 4 persone e ferendone altre tre, fino a quando non è stato ucciso dalla polizia. Laè iniziata poco dopo le 5 del pomeriggio, l’una di notte in Italia, con il sospetto che ha ucciso due donne e ferito un uomo. Poco dopo, l’uccisione di altro uomo in una zona diversa della città e una terza, in cui non vi sarebbero state vittime. A questo punto, la polizia è intervenuta e ha cominciato a inseguire l’auto dell’uomo con il quale è scattato un conflitto a fuoco. Riuscito a fuggire, il sospetto è stato poco dopo localizzato dalla polizia di un sobborgo di Denver, Lakewood. A questo punto ha continuato la sua fuga a piedi, ha di nuovo aperto il fuoco contro la ...

Advertising

peppe844 : Usa, sparatoria in #Colorado: 4 morti e tre feriti - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: Ancora una #sparatoria negli Usa, a #Denver in Colorado: 4 morti e 3 feriti. - Adnkronos : Ancora una #sparatoria negli Usa, a #Denver in Colorado: 4 morti e 3 feriti. - telodogratis : Usa, sparatoria in Colorado: 4 morti e 3 feriti - TelevideoRai101 : Usa, sparatoria in Colorado: 4 vittime -

Ultime Notizie dalla rete : Usa sparatoria Usa, sparatoria in Colorado: 4 morti e 3 feriti Poco dopo, l'uccisione di altro uomo in una zona diversa della città e una terza sparatoria, in cui non vi sarebbero state vittime. A questo punto, la polizia è intervenuta e ha cominciato a ...

Usa, sparatoria a Denver: 4 morti e tre feriti Poco dopo, l'uccisione di altro uomo in una zona diversa della città ed una terza sparatoria, in cui non vi sarebbero state vittime. A questo punto, la polizia è intervenuta ed ha cominciato ad ...

Usa, sparatoria in Colorado: 4 morti e 3 feriti Adnkronos Usa, sparatoria in Colorado: 4 morti e 3 feriti Ancora una sparatoria negli Stati Uniti, questa volta in Colorado. Un uomo ha aperto il fuoco in diversi luoghi dell'area di Denver, uccidendo 4 ...

La polizia di Los Angeles diffonde il video con la 14enne uccisa da pallottola vagante La polizia di Los Angeles ha diffuso un video dell'intervento - finito in tragedia - al grande magazzino Burlington Coat Factory nel distretto di North Hollywood, nel quale è rimasta involontariamente ...

Poco dopo, l'uccisione di altro uomo in una zona diversa della città e una terza, in cui non vi sarebbero state vittime. A questo punto, la polizia è intervenuta e ha cominciato a ...Poco dopo, l'uccisione di altro uomo in una zona diversa della città ed una terza, in cui non vi sarebbero state vittime. A questo punto, la polizia è intervenuta ed ha cominciato ad ...Ancora una sparatoria negli Stati Uniti, questa volta in Colorado. Un uomo ha aperto il fuoco in diversi luoghi dell'area di Denver, uccidendo 4 ...La polizia di Los Angeles ha diffuso un video dell'intervento - finito in tragedia - al grande magazzino Burlington Coat Factory nel distretto di North Hollywood, nel quale è rimasta involontariamente ...