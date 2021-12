Somma Vesuviana: chiusa la seconda giornata di vaccinazioni per i bambini (Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSomma Vesuviana (Na) – “Abbiamo appena terminato la seconda giornata di campagna vaccinale aperta ai bambini dai 5 agli 11 anni ed è andata molto bene. Abbiamo fatto ben 60 vaccinazioni solo oggi con una media di circa 12 all’ora. Il ritmo sale anche perché l’unica strada che abbiamo è il vaccino”. Lo ha affermato pochi minuti fa, Maria Giuliano, referente dei pediatri di Somma Vesuviana. E’ possibile vaccinare i bambini dai 5 agli 11 anni dalle ore 14 alle ore 19 di Martedì, Giovedì e Venerdì. E per i piccoli c’è un Centro Vaccinale esclusivo, presso la sede Asl in Via Tenente Indolfi. Vola anche la campagna vaccinale al Polo di Via Trentola con ben 500 nuove vaccinazioni. “Stiamo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – “Abbiamo appena terminato ladi campagna vaccinale aperta aidai 5 agli 11 anni ed è andata molto bene. Abbiamo fatto ben 60solo oggi con una media di circa 12 all’ora. Il ritmo sale anche perché l’unica strada che abbiamo è il vaccino”. Lo ha affermato pochi minuti fa, Maria Giuliano, referente dei pediatri di. E’ possibile vaccinare idai 5 agli 11 anni dalle ore 14 alle ore 19 di Martedì, Giovedì e Venerdì. E per i piccoli c’è un Centro Vaccinale esclusivo, presso la sede Asl in Via Tenente Indolfi. Vola anche la campagna vaccinale al Polo di Via Trentola con ben 500 nuove. “Stiamo ...

Advertising

anteprima24 : ** Somma Vesuviana: chiusa la seconda giornata di #Vaccinazioni per i #Bambini ** - PupiaTv : Somma Vesuviana (NA) - Di Sarno: Oggi riprende la campagna vaccinale (28.12.21) - Riccardo_t_66 : RT @Limbolimbo18: Quando Ciro da Somma Vesuviana sarà l'unico non vaccinato al mondo, sarà lui il colpevole di tutte le ennantottomila #var… - Limbolimbo18 : Quando Ciro da Somma Vesuviana sarà l'unico non vaccinato al mondo, sarà lui il colpevole di tutte le ennantottomil… - infoitscienza : Domani a Somma Vesuviana conferenza sulla Biodiversità ed Ecosistemi -

Ultime Notizie dalla rete : Somma Vesuviana Domani a Somma Vesuviana conferenza sulla Biodiversità ed Ecosistemi Per questo motivo parteciperò domani, alla conferenza sulla Biodiversità in programma alle ore 17 presso la sala consiliare del Comune di Somma Vesuviana'. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, ...

A Somma Vesuviana la campagna vaccinale per i bimbi dai 5 agli 11 anni Somma Vesuviana . 'Si chiama Ciro il primo bimbo sommese che si è sottoposto al vaccino. Ovviamente parliamo della fascia di età al di sotto dei 12 anni. L'appello dei pediatri è di vaccinare i ...

Domani a Somma Vesuviana conferenza sulla Biodiversità ed Ecosistemi Sardegna Reporter Somma, conferenza sulla biodiversità: una ricchezza da preservare Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Somma Vesuviana. “La Biodiversità è stata messa a dura prova dagli incendi degli ultimi anni ed invece è un patrimonio importante da tutelare ed è un’opportunità ...

Somma Vesuviana, un libro e il calendario: si rinnova l’appuntamento con l’imprenditore della cultura Mario Sodano Giovedì alle ore 17:45 il consueto convegno culturale, stavolta, nella Sala Santa Caterina in piazza Vittorio Emanuele III con la presentazione del libro La mano sul cuore a cura del prof. Ciro Raia e ...

Per questo motivo parteciperò domani, alla conferenza sulla Biodiversità in programma alle ore 17 presso la sala consiliare del Comune di'. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, .... 'Si chiama Ciro il primo bimbo sommese che si è sottoposto al vaccino. Ovviamente parliamo della fascia di età al di sotto dei 12 anni. L'appello dei pediatri è di vaccinare i ...Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Somma Vesuviana. “La Biodiversità è stata messa a dura prova dagli incendi degli ultimi anni ed invece è un patrimonio importante da tutelare ed è un’opportunità ...Giovedì alle ore 17:45 il consueto convegno culturale, stavolta, nella Sala Santa Caterina in piazza Vittorio Emanuele III con la presentazione del libro La mano sul cuore a cura del prof. Ciro Raia e ...