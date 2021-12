Revisione studi sulle miocarditi dopo il vaccino, rivela un importante dato per la salute pubblica (Di martedì 28 dicembre 2021) In un articolo di Nature Medicine pubblicato il 14 dicembre 2021, è stato mostrato chiaramente che la miocardite dopo la vaccinazione (in questo caso, Moderna dose 2) era più alta! rispetto alla miocardite dopo infezione da sars-cov-2 per le persone Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di martedì 28 dicembre 2021) In un articolo di Nature Medicineto il 14 dicembre 2021, è stato mostrato chiaramente che la miocarditela vaccinazione (in questo caso, Moderna dose 2) era più alta! rispetto alla miocarditeinfezione da sars-cov-2 per le persone Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

PaoloBMb70 : Revisione studi sulle miocarditi dopo il vaccino, rivela un importante dato per la salute pubblica - Mirkuz : @giuseppe_masala Biologia molecolare con dottorato. In genere io non condivido screenshot anonimi di mio cuggino ma… - g_rizzo76 : @giagnoni_luca @kk_one1 @lofioramonti @GiaSilvestrini @arbmacip Studi “più seri” in base a cosa, Luca? Si tratta di… - fordeborah5 : RT @FPFabrizioPhD: Due parole su #LongCovid nei bambini e giovani. Ci sono un paio di studi interessanti. Partiamo con una revisione sistem… - ClaraPorta4 : RT @FPFabrizioPhD: Premessa (2). Una revisione sistematica è uno studio di secondo livello, cioè uno studio che seleziona, valuta e riassum… -