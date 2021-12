“Questo non si era mai visto”. GF Vip, ecco che combinano in quelle stanze. La scoperta sui vipponi (Di martedì 28 dicembre 2021) Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli hanno sempre da ridire gridando sul disordine in cucina, ma quando invece si tratta delle camere da letto? Naturalmente non tutti lo avranno notato, ma il GF Vip 6 probabilmente è uno dei più caotici che siano mai andati in onda su Canale Cinque dopo oltre vent’anni di storia. Un orrore per vari fan. Certo, come tutti ricorderanno, quest’anno anche il delicato argomento del bagno ha scatenato non pochi litigi nell’appartamento del GF Vip 6. I concorrenti senior hanno sempre dato la responsabilità agli abitanti giovani, ma chi può conoscere la verità? Fatto sta che oltre alla cucina e il bagno, ci sono le molte camere degli orrori. Vestiti in modalità barricata impilati a terra, pile e pile di abiti a non finire. Nessun criterio, nessun rispetto, ma loro ci sguazzano ch’è una meraviglia. Gente solita sgranocchiare snack vari nel letto, persino ... Leggi su tuttivip (Di martedì 28 dicembre 2021) Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli hanno sempre da ridire gridando sul disordine in cucina, ma quando invece si tratta delle camere da letto? Naturalmente non tutti lo avranno notato, ma il GF Vip 6 probabilmente è uno dei più caotici che siano mai andati in onda su Canale Cinque dopo oltre vent’anni di storia. Un orrore per vari fan. Certo, come tutti ricorderanno, quest’anno anche il delicato argomento del bagno ha scatenato non pochi litigi nell’appartamento del GF Vip 6. I concorrenti senior hanno sempre dato la responsabilità agli abitanti giovani, ma chi può conoscere la verità? Fatto sta che oltre alla cucina e il bagno, ci sono le molte camere degli orrori. Vestiti in modalità barricata impilati a terra, pile e pile di abiti a non finire. Nessun criterio, nessun rispetto, ma loro ci sguazzano ch’è una meraviglia. Gente solita sgranocchiare snack vari nel letto, persino ...

