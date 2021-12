Nature, terza dose vaccini mRna induce una buona risposta contro Sars-Cov-2 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) – La variante Omicron di Sars-Cov-2 sta causando un rapido aumento di casi di infezione in tutto il mondo. E’ quanto afferma uno studio pubblicato su Nature Medicine che indaga sull’efficacia dei vaccini in uso, nonché sugli anticorpi monoclonali approvati come terapia anti-Covid. La variante Omicron, definita preoccupante, ha un insolito alto numero di mutazioni, più di trenta, sulla proteina virale spike, il che farebbe pensare ad una potenziale “fuga immunitaria” ovvero ad un’incapacità del sistema immunitario di rispondere all’attacco del virus. In un lavoro longitudinale dell’Università di Colonia, Germania, che ha coinvolto 54 persone, tra vaccinati con due dosi (Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca), inclusi 15 che avevano ricevuto la dose booster (terza ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 29 dicembre 2021) – La variante Omicron di-Cov-2 sta causando un rapido aumento di casi di infezione in tutto il mondo. E’ quanto afferma uno studio pubblicato suMedicine che indaga sull’efficacia deiin uso, nonché sugli anticorpi monoclonali approvati come terapia anti-Covid. La variante Omicron, definita preoccupante, ha un insolito alto numero di mutazioni, più di trenta, sulla proteina virale spike, il che farebbe pensare ad una potenziale “fuga immunitaria” ovvero ad un’incapacità del sistema immunitario di rispondere all’attacco del virus. In un lavoro longitudinale dell’Università di Colonia, Germania, che ha coinvolto 54 persone, tra vaccinati con due dosi (Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca), inclusi 15 che avevano ricevuto labooster (...

