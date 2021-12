Manovra: Vito, ‘non voterò fiducia e provvedimento’ (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma, 28 dic. (Adnkronos) – “Non voterò la fiducia al Governo, non voterò la Manovra in queste condizioni”. Lo scrive su Twitter Elio Vito, deputato di Forza Italia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma, 28 dic. (Adnkronos) – “Nonlaal Governo, nonlain queste condizioni”. Lo scrive su Twitter Elio, deputato di Forza Italia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

