“Il Napoli vuole Muriel | telefonata decisiva di De Laurentiis”

(Di martedì 28 dicembre 2021) Luisal, una vera e propria bomba di mercato. Io giocatore è in uscita dall’Atalanta e Deha chiamato Percassi per acquistarlo. La notizia viene lanciata da Sport del Sud che cita fonti interne. “Fuochi d’artificio di fine anno, sembrano l’abbiano preparati a Castel Volturno. Il botto principale ha un nome ed un cognome: Luis“. Secondo quanto riporta il portale d’informazione ilsta facendo seriamente per: “unaintercorsa tra Dee Percassi, che avrebbe sbloccato l’affare e il trasferimento dell’attaccante colombiano sotto il Vesuvio. L’accordo, ai dettagli, prevedrebbe un prestito con obbligo di riscatto, sulla base di 22,5 milioni di euro pagabili in 4 ...

Luis Muriel al Napoli, una vera e propria bomba di mercato. Io giocatore è in uscita dall'Atalanta e De Laurentiis ha chiamato Percassi