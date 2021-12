Governo | Battelli M5s a iNews24 | “Draghi è la chiave di volta | senza di lui rischia di crollare tutto”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Governo Battelli

Inews24

'E' stato svolto un ottimo lavoro dale dal Parlamento - commenta - recuperando il ritardo ... alle quali va il mio ringraziamento, a partire dai presidentie Stefano'. Bof 21 - 12 - ...conclude: "Nonostante il vulnus di portare in Aula una legge riferita agli anni 2019 - ... a consentire di essere piu' incisivi anche in relazione al supporto al. In tal senso non ...Intervista esclusiva per iNews24 al deputato del M5s, Sergio Battelli sui possibili scenari in vista dell'elezione per il Quirinale ...LUCERNA - Furono probabilmente i pescatori celtici i primi abitanti sulle rive del lago dei Quattro Cantoni. L'apertura del Passo del Gottardo intorno al 1230 diede poi al trasporto lacustre la sua ve ...