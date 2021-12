Emma Marrone | tutti i suoi ex fidanzati famosi | uno non lo conoscete

Leggi su chenews

(Di martedì 28 dicembre 2021) La cantanteha avuto varie storie note. Iex sono storici. Andiamo a vedere insiemegli ex della cantante., ex (GettyImages)Il successo diparte da lontano. Lo slancio dato dalla partecipazione ad Amici è stato importante ma non fondamentale. Questo perché, lei ha saputo continuare quanto di buono costruito durante il talent. Oggi, di fatto, è una delle protagoniste della musica italiana. Amatissima e seguitissima da milioni di persone. Nella sua lunga carriera ha collaborato con tanti artisti. Con una in particolare ha legato particolarmente. Addirittura, è stata definita dalla stessacome una sorella. Capiamo così come, la ...