Con Omicron siamo in fase endemica? Forse la malattia da affrontare non è più solo il Covid (Di martedì 28 dicembre 2021) In Italia come in altri paesi, sta diventando rapidamente dominante la variante Omicron. I primi studi scientifici disponibili evidenziano come il tasso di letalità della nuova variante, registrato in Sudafrica con un tasso di vaccinazione poco superiore al 25% della popolazione, è pari allo 0,2% contro un equivalente del 2,5% – 4,0% di Delta. Secondo il National Institute for Communicable Diseases del governo sudafricano, il rischio di ospedalizzazione registrato è un quinto rispetto a quello degli ammalati di Delta e il calo potenziale degli ospedalizzati stimato nell’ordine dell’80%. Una ricerca ancora più recente svolta dagli scienziati dell’Università di Hong Kong dimostra come Omicron tenda a infettare le alte vie respiratorie e assai meno il tessuto polmonare profondo, riducendo in modo radicale il rischio di polmoniti interstiziali con danni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) In Italia come in altri paesi, sta diventando rapidamente dominante la variante. I primi studi scientifici disponibili evidenziano come il tasso di letalità della nuova variante, registrato in Sudafrica con un tasso di vaccinazione poco superiore al 25% della popolazione, è pari allo 0,2% contro un equivalente del 2,5% – 4,0% di Delta. Secondo il National Institute for Communicable Diseases del governo sudafricano, il rischio di ospedalizzazione registrato è un quinto rispetto a quello degli ammalati di Delta e il calo potenziale degli ospedalizzati stimato nell’ordine dell’80%. Una ricerca ancora più recente svolta dagli scienziati dell’Università di Hong Kong dimostra cometenda a infettare le alte vie respiratorie e assai meno il tessuto polmonare profondo, riducendo in modo radicale il rischio di polmoniti interstiziali con danni ...

