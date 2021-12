Browser più leggeri e portatili da usare su ogni PC (Di martedì 28 dicembre 2021) Fino a qualche anno fa dovevamo per forza di cose installare i programmi su PC, utilizzando l'eseguibile o l'installer creato dallo sviluppatore o dalla casa produttrice di quel determinato programma. Purtroppo gli installer possono nascondere anche dei programmi aggiuntivi o degli adware che appesantiscono il computer. Per evitare questo problema possiamo utilizzare i programmi portable, così da usare subito il programma senza installare nulla ma avviando semplicemente l'eseguibile. Questi programmi vengono definiti portabili perché possono essere avviati da una chiavetta USB, senza lasciare tracce sul computer su cui vengono eseguiti.I più importanti programmi portable o portatili che dobbiamo assolutamente provare sono i Browser, ossia i software che consentono di scrivere indirizzi web, di fare ricerche su Google e tutto ciò che ... Leggi su navigaweb (Di martedì 28 dicembre 2021) Fino a qualche anno fa dovevamo per forza di cose installare i programmi su PC, utilizzando l'eseguibile o l'installer creato dallo sviluppatore o dalla casa produttrice di quel determinato programma. Purtroppo gli installer possono nascondere anche dei programmi aggiuntivi o degli adware che appesantiscono il computer. Per evitare questo problema possiamo utilizzare i programmi portable, così dasubito il programma senza installare nulla ma avviando semplicemente l'eseguibile. Questi programmi vengono definiti portabili perché possono essere avviati da una chiavetta USB, senza lasciare tracce sul computer su cui vengono eseguiti.I più importanti programmi portable oche dobbiamo assolutamente provare sono i, ossia i software che consentono di scrivere indirizzi web, di fare ricerche su Google e tutto ciò che ...

