Zona gialla per Lombardia e Lazio a gennaio, in bilico Piemonte e Sicilia. Arancione, a rischio Veneto, Friuli, Calabria e Marche (Di lunedì 27 dicembre 2021) I colori delle regioni sono destinati a cambiare ancora, a gennaio, a causa della diffusione della variante Omicron. Sappiamo che la variante, al 23 dicembre, è penetrata in Italia con... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 27 dicembre 2021) I colori delle regioni sono destinati a cambiare ancora, a, a causa della diffusione della variante Omicron. Sappiamo che la variante, al 23 dicembre, è penetrata in Italia con...

petergomezblog : Covid, così la zona gialla senza restrizioni non serve a contenere i contagi: lo dimostrano i dati delle regioni ch… - HuffPostItalia : Zaia: 'Anticipare la zona gialla in Veneto un atto dovuto. I No Vax in terapia intensiva sono l'83%' - Udine_news_ : Il Friuli permane in zona gialla altre due settimane - - Armandoann4 : RT @SkyTG24: #Covid19, ecco quali Regioni sono in zona gialla da oggi lunedì 27 dicembre: la situazione - andreastoolbox : Covid, ecco quali Regioni sono in zona gialla da oggi lunedì 27 dicembre: la situazione | Sky TG24… -