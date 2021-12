Tragedia natalizia ai Lepini, cosa è successo (Di lunedì 27 dicembre 2021) Tragica vicenda natalizia sui Lepini, dove si è verificato un terribile incidente a fronte del quale ha perso la vita ad un 34enne originario di Roccagorga, Leonardo Nardacci, morto a causa delle ferite riportate. Era la sera del 24 dicembre scorso, il giovane si trovava a bordo di una auto, guidata da un suo amico di Sezze: quando in base alle ricostruzioni, viaggiavano su via Roccagorga, in località Prati e diretti verso Sezze e probabilmente a fronte delle condizioni dell’asfalto, con una pioggia persistente, il conducente del mezzo, il 23enne di Sezze, avrebbe perso il controllo della sua auto presso gli svincoli che conducono a via della Pace e a via Fosso La Paglia. Vano il tentativo disperato di riprendere il controllo. L’auto finiva la sua corsa in un fosso a ridosso di un ponticello. Immediati i soccorsi, oltre che degli automobilisti, di ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 dicembre 2021) Tragica vicendasui, dove si è verificato un terribile incidente a fronte del quale ha perso la vita ad un 34enne originario di Roccagorga, Leonardo Nardacci, morto a causa delle ferite riportate. Era la sera del 24 dicembre scorso, il giovane si trovava a bordo di una auto, guidata da un suo amico di Sezze: quando in base alle ricostruzioni, viaggiavano su via Roccagorga, in località Prati e diretti verso Sezze e probabilmente a fronte delle condizioni dell’asfalto, con una pioggia persistente, il conducente del mezzo, il 23enne di Sezze, avrebbe perso il controllo della sua auto presso gli svincoli che conducono a via della Pace e a via Fosso La Paglia. Vano il tentativo disperato di riprendere il controllo. L’auto finiva la sua corsa in un fosso a ridosso di un ponticello. Immediati i soccorsi, oltre che degli automobilisti, di ...

