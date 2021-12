Stop a Jumping Amsterdam "Senza pubblico non ha senso"

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Coppa del mondo, la tappa olandese non si farà. In Italia al momento sono confermati tutti gli appuntamenti di PAOLO MANILI

Coppa del mondo, la tappa olandese non si farà. In Italia al momento sono confermati tutti gli appuntamenti di PAOLO MANILI... dopo loforzato e l'edizione digitale del 2020, l'intero panorama equestre in due fine ...più attesi e seguiti la ventesima edizione della Coppa del Mondo di Salto Ostacoli Longines FEI...di Paolo Manili. A una sola settimana dalla conclusione del girone di andata della Coppa del Mondo arriva la notizia che la tappa di Amsterdam, la seconda del girone di ritorno in ...